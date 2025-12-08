L'italien Damiano Lestingi profite du relais olympique pour faire sa demande en mariage

Alors qu’il participait au relais de la Flamme des Jeux d’hiver Milano Cortina 2026, il s’est brièvement écarté pour demander sa fiancée, Chiara, en mariage, devant des habitants venus assister au passage de la torche. Sa réponse affirmative a aussitôt été suivie d’une ovation de la foule. L’ancien nageur Damiano Lestingi, 36 ans, qui a disputé les Jeux de Pékin 2008 et signé plusieurs podiums européens, explique que porter la Flamme dans sa ville natale était déjà un moment très fort. Y ajouter une demande en mariage l’a rendu encore plus marquant.