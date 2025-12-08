Bienvenue sur Africanews

L'Ukraine subit de nouvelles frappes de drones russes dans la région de Soumy

La région de Soumy a de nouveau été visée par des drones russes dans la nuit de dimanche à lundi. À Okhtyrka, un immeuble résidentiel de neuf étages a été frappé alors que les habitants dormaient. Les secours ont évacué 35 résidents après que les flammes se sont propagées sur plusieurs étages. Les services d’urgence assurent que l’incendie est désormais maîtrisé et qu’aucun blessé n’a été rapporté. D’autres régions, dont Dnipropetrovsk et Tchernihiv, ont également été visées. Ces frappes interviennent au lendemain d’une série d’attaques plus large, ayant endommagé des infrastructures énergétiques et entraîné des pannes de courant dans tout le pays.

