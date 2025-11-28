Découvrez The Gingerbread City à Londres avec des monuments en pain d'épices

L’exposition festive annuelle, organisée par le Museum of Architecture, réunit des équipes venues de tout Londres pour en pain d’épices plusieurs monuments emblématiques. Parmi les créations qui attirent le plus les regards, on trouve une Big Ben entièrement façonnée en sucre. Elle est signée par les architectes de Purcell, les mêmes qui ont restauré la vraie tour. Leur prouesse : un cadran en sucre transparent capable de s’illuminer de l’intérieur, un travail minutieux qui leur a demandé patience et précision. Cette année, l’événement se tient dans le quartier de King’s Cross, et propose aussi des ateliers pratiques où les visiteurs peuvent fabriquer leurs propres maisons en pain d’épices à emporter. The Gingerbread City est ouverte du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026, et toutes les structures en biscuit sont recyclées une fois l’exposition terminée.