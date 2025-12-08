Des civils évacuent alors que le conflit frontalier Thaïlande-Cambodge reprend

De nouveaux troubles à la frontière avec le Cambodge provoquent l’évacuation de civils. La Thaïlande a effectué ce lundi des frappes aériennes près de la frontière cambodgienne, après que chaque camp a affirmé avoir été attaqué en premier. La trêve d’octobre, négociée par les États-Unis, reste fragile. En juillet, cinq jours de combats avaient fait des dizaines de morts. Le mois dernier, des mines ont blessé des soldats thaïlandais et ravivé les accusations, alors que les deux armées sont censées coopérer au déminage. En novembre, Donald Trump disait avoir empêché un retour à la guerre, mais les tirs récents rappellent que la situation reste loin d’être réglée.