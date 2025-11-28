Défilé de Thanksgiving de Macy's : Buzz l'Éclair et Pac-Man flottent au-dessus d'un New York froid

Jeudi, la parade de Thanksgiving de Macy’s s’est élancée dans les rues de New York. D'immenses ballons à l'effigie de Shrek, Minnie Mouse, Buzz l’Éclair ou Pac-Man flottaient au-dessus de Manhattan, tandis que les chars Labubu et Lego avançaient lentement en dessous. Malgré le froid, avec des températures autour de 5 à 10 °C et des rafales approchant les 50 km/h, les New-Yorkais emmitouflés sont sortis en nombre assister au défilé. Les autorités surveillaient de près le vent, car une loi de la ville impose de baisser ou d’immobiliser les ballons en cas de météo trop défavorable. Une mesure qui ne fut appliquée qu'une seule fois, en 1971.