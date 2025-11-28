Thaïlande : un bateau de secours chavire en pleine crue

Une vidéo tournée par une unité de volontaires spécialisée dans les secours d'urgence montre leur bateau en pleine intervention basculer dans une rivière gonflée par la crue, dans la province de Songkhla. L’équipe à bord s’en est sortie indemne. Leur embarcation a chaviré après le passage d’un autre bateau qui a créé une vague trop puissante. Les autorités locales font état d’au moins 145 morts depuis le début de la crise. À Hat Yai, une grande partie des rues est sous l’eau. Les services d’urgence utilisent désormais le toit de l’hôpital principal pour les hélicoptères et la coordination des secours. Les médias locaux rapportent que l’établissement a subi d’importants dégâts et perdu une partie de son matériel.