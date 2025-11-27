L'équipage américano-russe s'arrime sans encombre à l'ISS pour une mission de 8 mois

L’astronaute de la NASA Chris Williams s’est envolé à bord du vaisseau Soyouz MS-28 avec Sergei Mikaev et Sergei Kud Sverchkov, rejoignant l’équipage de longue durée de la station pour un séjour de huit mois. Leur travail portera sur des études scientifiques et les opérations quotidiennes de la base orbitale. La NASA indique que Williams se concentrera sur des recherches et des essais technologiques destinés à soutenir les futures explorations et à améliorer la vie sur Terre. L’équipage devrait rester en orbite jusqu’en juillet 2026, et prendre part à des dizaines d’expériences prévues ainsi qu’à deux sorties dans l’espace.