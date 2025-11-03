Bienvenue sur Africanews

Le Kényan Kilimo et l'Ethiopienne Aderra remportent le marathon d'Istanbul

44 édition du marathon d'Istanbul   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Turquie

L’Afrique s’est imposé dans les deux catégories de cette course.

Alors que son compatriote Dejene Debela a occupé la deuxième marche du podium avec un temps de 2 h 10 minutes et 23 secondes. L’éthiopien Sufaro Woliyi est arrivé en troisième position.

Un podium cent pour cent africain, imité aussi par les dames. Puis que la course a été remportée par l’éthiopienne Bizuager Aderra en 2 h 26 minutes 19 secondes devant sa compatriote Sofa Assefa. La Kényane Joan Jepkosgei a occupé la dernière marche du podium.

