''Avatar : de feu et de cendres'', entre traumatisme et larmes

Après avatar 1 et 2, place au troisième volet de la Saga James Cameron. « Avatar : de feu et de cendres ». Le réalisateur américain promet du traumatisme et des larmes dans cette nouvelle production.

Zoe Saldaña explique qu'il ne lui a pas été facile d'incarner un personnage qui obéit à son partenaire. Alors à nouveau la princesse guerrière Na'vi Neytiri dans la suite épique de James Cameron.

''Mais j'ai tellement appris de Neytiri, notamment qu'il est rassurant de faire confiance à quelqu'un d'autre lorsqu'il prend les devants. Neytiri fait aveuglément confiance à Jake Sully, et ce n'est pas parce qu'une femme laisse son partenaire prendre les devants qu'elle accepte de se retrouver dans une position de faiblesse. Et il en va de même si les rôles étaient inversés. C'est donc Neytiri qui m'a appris cela. Elle m'a appris à faire preuve d'une humilité que je n'aurais pas pu acquérir par moi-même, tu sais. Est-ce que cela a du sens ? C'est très honnête. Oui. '', a déclaré l'actrice.

Mais la tendance changement progressivement. La femme soumise est en passe de réfléchir à deux fois désormais. Le film commence avec la famille Sully qui fait face au deuil de leur fils aîné dans '' The Way of Water. ''

''Mais vous savez, dans « Fire and Ash », on la voit commencer à remettre cela en question. Et c'est cela qui va créer une fracture entre eux. C'est peut-être ce qui va les séparer, le fait que, attends, je t'ai suivi jusqu'ici, j'ai déjà enterré un fils, et je pense qu'elle a beaucoup de mal à ne pas lui en vouloir pour ça. Et ce que j'ai découvert à travers mes recherches et mon expérience, vous savez, en côtoyant des familles qui ont vécu une perte de cette ampleur, comme la perte d'un enfant, c'est qu'on se bat vraiment pour ne pas se rejeter la faute.'', a affirmé l'actrice.

Avatar : Fire and Ash » sortira dans les salles du monde entier le 19 décembre.