Est de la RDC : Tshisekedi et Kagamé signent l'accord de paix à Washington

‘’Un important jour pour l’Afrique et pour le monde ’’, c’est ainsi que le président américain Donald Trump a qualifié la signature jeudi à Washington, de l’accord de paix entre le Rwanda et la RDC.

C’est l’aboutissement des négociations engagées depuis des mois entre la RDC et le Rwanda sous l’impulsion des États-Unis. Le ‘’ washington accords for peace and stability’’ doit permettre le retour de la stabilité dans l’Est de la République démocratique du Congo et ouvrir l'accès aux minerais essentiels de la région au gouvernement américain et aux entreprises américaines.

'' Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusions de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je tiens à remercier ces deux dirigeants courageux.'', a déclaré le président américain.

Le président rwandais Paul Kagamé a déclaré qu’il y aura des hauts et des bas et son pays ne manquera pas à ses obligations. Même son de cloche pour son homologue congolais Félix Tshisekedi.