Caracas accueille 266 Vénézuéliens expulsés des États-Unis

Ce Mercredi, un avion de la compagnie américaine Eastern Airlines a atterri à l’aéroport international Simón Bolívar, ramenant au Venezuela 266 ressortissants expulsés des États-Unis.

L’appareil a été autorisé à traverser l’espace aérien vénézuélien à la demande du gouvernement américain, malgré les récentes déclarations de Washington considérant le ciel vénézuélien « complètement fermé ».

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil, présent sur place, a souligné que cette opération illustrait la force et la stabilité du pays : « C’est la preuve que le Venezuela est plus fort que jamais. Nous sommes en paix, nous sommes calmes, nous sommes au milieu d’une dynamique productive, sociale et politique qui nous permet de travailler et d’accueillir nos compatriotes qui reviennent au pays grâce au plan de retour à la patrie », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le responsable a également rappelé que la souveraineté du Venezuela sur son espace aérien est protégée par le droit international, citant la réglementation aérienne, l’Organisation de l’aviation civile et la Charte des Nations Unies : « Aucune force ne peut enlever au peuple et au gouvernement vénézuéliens leur souveraineté sur leur territoire. Au-delà de la légalité existante, les opérations actuelles se poursuivent normalement, avec des avions et des compagnies aériennes des États-Unis, du Venezuela, de la Colombie et du Panama qui continuent à voler. »

Les vols de retour des migrants expulsés des États-Unis ont été régularisés depuis fin mars dans le cadre d’un accord bilatéral entre Caracas et Washington. Plusieurs rotations sont opérées chaque jour, avec deux vols directs par semaine vers la capitale vénézuélienne, assurés par un contractant du gouvernement américain.

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis avait récemment mis en garde les pilotes contre les risques liés aux survols du Venezuela, évoquant une détérioration de la sécurité et une intensification de l’activité militaire. Malgré ces tensions, le plan de retour au pays se poursuit, illustrant la volonté du gouvernement vénézuélien de maintenir ses liens avec sa diaspora et d’affirmer sa souveraineté nationale.