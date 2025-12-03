Soudan : l’armée reprend Mabsout et repousse les attaques sur Babnousa

Mardi, l’armée soudanaise a repris le contrôle de la localité de Mabsout, dans l’État du Kordofan du Sud, après des combats avec les forces du Mouvement populaire de libération du Soudan–Nord (SPLM-N), allié aux Forces de soutien rapide (FSR), selon des témoins oculaires et des images publiées sur les réseaux sociaux.

La reprise de Mabsout, située à l’ouest de la ville d’Al-Abbasiya Tagali, permet à l’armée de contrôler désormais toutes les zones à l’ouest de cette localité stratégique, qui relie le nord et le sud du Kordofan et commande des axes de circulation essentiels pour les civils et les militaires.

Parallèlement, l’armée a affirmé avoir repoussé une attaque des FSR sur Babnousa, ville assiégée depuis plus de deux ans. Selon le comité local Babnousa Emergency Room, environ 177 000 habitants ont été déplacés depuis le début du siège. Le porte-parole militaire a qualifié le cessez-le-feu unilatéral proclamé par les FSR le 24 novembre de simple « manœuvre politique et médiatique » et a réaffirmé son engagement envers la protection des civils et le droit humanitaire international.

Depuis le début du conflit en avril 2023, qui oppose l’armée soudanaise aux FSR dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, au moins 40 000 personnes ont été tuées et 12 millions déplacées, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Les FSR contrôlent aujourd’hui l’ensemble des cinq États du Darfour, tandis que l’armée tient la majorité des 13 autres États, y compris Khartoum. La reprise de Mabsout et le contrôle des zones clés autour d’Al-Abbasiya Tagali représentent une avancée stratégique importante pour l’armée dans cette guerre civile qui perdure.