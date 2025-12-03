Gabon : le ministre du Tourisme arrêté pour des allégations de corruption

Le ministre gabonais du Tourisme a été appréhendé et immédiatement placé en résidence surveillée. Pascal Ogowé Siffon est soupçonné d'avoir détourné plus de 10 milliards de francs CFA destinés au développement du secteur touristique.

L'homme a été arrêté sur route nationale menant hors de la capitale Libreville à bord d'un véhicule.

Selon une source proche du dossier, sa tentative de fuite précipitée a été pris très au sérieux par les enquêteurs qui justifient ainsi une mesure exceptionnelle pour un membre du gouvernement en exercice.

Les investigations se poursuivent au sujet des plus de 10 milliards de francs CFA qui ont transité par le ministère du tourisme au cours des deux dernières années.

Ces fonds proviennent de crédits publics, de dividendes d'hôtels rachetés par l'État et de divers mécanismes d'investissement, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz.

L'objectif de l'enquête est de déterminer comment ces fonds ont été utilisés et pourquoi certaines opérations n'ont pas de justification comptable solide.

L'assignation à résidence d'un ministre en exercice est rare et politiquement sensible. Elle illustre cependant la détermination des autorités à lutter contre les détournements de fonds publics, quelles que soient les personnes impliquées.

Il reste à voir si cette affaire, remarquable par ses circonstances, aboutira à des sanctions ou si elle déclenchera une crise politique plus large.

Pascal Ogowé Siffon, nommé ministre en septembre 2023, avait lancé plusieurs projets pour relancer le tourisme gabonais, notamment un audit du parc hôtelier de l'État et le développement d'infrastructures touristiques.

A ce jour, aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue, l'affaire étant toujours au stade de l'instruction.