Guinée-Bissau : une délégation de la CEDEAO rencontre les nouvelles autorités 

Des responsables militaires assistent à une réunion de la CEDEAO à Bissau, en Guinée-Bissau, le lundi 1er décembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Coup d'Etat

En Guinée-Bissau, une délégation de haut niveau de la CEDEAO est arrivée ce lundi dans la capitale. Dirigé par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, le bloc régional est composé de chefs d'État et de représentants d’État du Sénégal, du Cap-Vert et du Togo. Des dirigeants qui ont fait le déplacement pour rencontrer les nouvelles autorités et des personnalités politiques et civiles afin de discuter des conditions d’un retour à l’ordre constitutionnel.

"La solution (pour le retour à l'ordre constitutionnel) est de continuer à collaborer avec la CEDEAO. Un délai d'un an avait été fixé pour la fin de la transition, mais la question sera soumise à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO le 14 décembre prochain. En fonction de cette décision ou de celle qui en découlera, nous saurons quelles seront les prochaines étapes", a indiqué João Bernardo Vieira, ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau.

La Guinée-Bissau a connu de nombreux coups d'État depuis son indépendance du Portugal en 1974.

Le dernier en date a eu lieu le 26 novembre dernier, peu avant l’annonce des résultats des élections présidentielle et législatives.

La nouvelle junte a désigné le général Horta N'Tam, jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, à la tête de la transition censée durer un an. Un coup de force qui a conduit l’Union Africaine à suspendre le pays de ses instances.

