Faut-il déclarer l'état d'urgence en Afrique de l'Ouest ?

Omar Touray, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé mardi la région a déclaré ‘’ l'état d’urgence’’. Il s'est exprimé devant le Conseil de médiation et de sécurité de l'Union.

La demande du diplomate gambien intervenue deux jours après la tentative de coup d’Etat au Bénin. Alors que le mois dernier déjà, en Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo a été renversé par l’armée.

Face à ce climat, les dirigeants sont souvent accusés d’inertie. Mais la donne change, le Nigeria a apporté un soutien militaire au Bénin qui a permis de déjouer le coup d’état contre Patrice Talon.

Dans la suite, le Sénat nigérian a approuvé le déploiement des troupes au Bénin à la demande des autorités de ce pays.

Mais Omar Touray invite désormais ''à l’introspection sérieuse sur l'avenir de la démocratie dans la communauté''. Le diplomate rappelle aussi ''le besoin urgent d'investir dans la sécurité''.