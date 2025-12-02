Football : 2 joueurs africains agressés lors de la dernière défaite de Nice

Nice et la Ligue française ont condamné des actes de violence "inacceptables" de la part de supporters après que des joueurs et des membres du staff ont été agressés à la suite d’une nouvelle performance décevante de l’équipe azuréenne ce week-end.

Après une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues dimanche — 3-1 à Lorient en Ligue 1 — les joueurs niçois ont été confrontés à un grand nombre de leurs supporters à leur retour au centre d’entraînement et de formation du club.

Les fans ont lancé des insultes et exigé un plus grand engagement de la part de l’équipe alors que la tension montait, certains supporters étant même montés dans le bus, selon plusieurs témoignages.

"Le club comprend la frustration engendrée par la série de mauvais résultats et des performances qui ne sont pas à la hauteur de ses valeurs", a indiqué Nice dans un communiqué lundi soir. "Cependant, les incidents qui ont eu lieu lors de ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ont été pris à partie et visés. L’OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actions avec la plus grande fermeté."

L’Équipe a rapporté que certains joueurs et membres du staff avaient été pris à partie à leur descente du bus, notamment par des crachats, et même frappés. L'Ivoirien Jérémie Boga et le Nigérian Terem Moffi auraient été les plus violemment agressés, recevant plusieurs coups, y compris à la tête et à l’aine, tandis que le directeur sportif Florian Maurice aurait lui aussi été attaqué.

Selon L’Équipe et RMC, Boga et Moffi ont été placés en arrêt médical. Nice n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’Associated Press.

La Ligue française (LFP) a déclaré mardi que ces agressions étaient "totalement inacceptables, portant atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football". La LFP a ajouté qu’elle se constituerait partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs afin de garantir une enquête approfondie.

"La LFP exprime son plein soutien aux joueurs concernés et à l’OGC Nice, et réaffirme sa détermination à garantir la sécurité de tous les acteurs du football."