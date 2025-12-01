Bienvenue sur Africanews

Football : Liverpool gagne sans Salah, Slot se veut rassurant

L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, salue les supporters après le match de Premier League anglaise entre West Ham United et Liverpool, à Londres, le 30 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
Kirsty Wigglesworth/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Royaume-Uni

L’équipe de Liverpool s’est imposée ce dimanche face à West Ham United avec un score de deux buts à zéro.

Pour ce match, le sélectionneur Arne Slot a fait le choix de mettre Mohamed Salah sur le banc. Une décision qui a suscité des interrogations alors que l’international égyptien affiche des résultats mitigés cette saison.

"On m'a déjà posé cette question à plusieurs reprises. À chaque fois que nous jouons un match, je ne fais pas jouer Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké ou Mo Salah. C'est à peu près tout, ce qui est normal car ce sont tous des joueurs exceptionnels et Mo a eu une carrière incroyable dans ce club - et il aura un très bel avenir dans ce club car c'est un joueur très spécial. Quatre matches en dix jours avec seulement 14 à 15 joueurs de champ à notre disposition, vous devez décider de temps en temps d'aligner une certaine équipe et vous essayez de choisir la meilleure équipe pour chaque match", a déclaré le sélectionneur.

À noter que c’est la première fois que Mo Salah ne joue pas un match depuis le début de la saison. En championnat d’Angleterre, l'Égyptien n’avait plus été remplaçant depuis le mois d’avril 2024. Cette saison, il a été ouvertement critiqué à plusieurs reprises par les médias qui lui reprochent un manque d’implication défensive. Pour l’heure, il affiche 4 buts au compteur en 12 matchs de Premier League.

