Football : Salah dans le carré des meilleurs buteurs de la Premier League

Mohamed Salah pointe à la 4e place des meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League. Un pénalty transformé par l’attaquant de Liverpool face à Burney dimanche a porté son compteur à 188 réalisations dans la compétition.

L’Egyptien vient de reléguer Andrew Cole à la 5e place. Et a désormais en ligne de mire, la 2e place occupée Harry Kane auteur de 213 dans la compétition, parti depuis au Bayern Munich en Allemagne.

A 33 ans, Mohamed Salah entre un peu plus dans l’histoire championnat anglais de football. Alors qu’il entame sa neuvième saison à Liverpool.