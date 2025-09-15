Bienvenue sur Africanews

Football : Salah dans le carré des meilleurs buteurs de la Premier League

Mohamed Salah, joueur de Liverpool, attrape le ballon lors du match de football de Premier League contre Burnley, en Angleterre, le 14 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Jon Super/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Royaume-Uni

Mohamed Salah pointe à la 4e place des meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League. Un pénalty transformé par l’attaquant de Liverpool face à Burney dimanche a porté son compteur à 188 réalisations dans la compétition.

L’Egyptien vient de reléguer Andrew Cole à la 5e place. Et a désormais en ligne de mire, la 2e place occupée Harry Kane auteur de 213 dans la compétition, parti depuis au Bayern Munich en Allemagne.   

A 33 ans, Mohamed Salah entre un peu plus dans l’histoire championnat anglais de football. Alors qu’il entame sa neuvième saison à Liverpool. 

