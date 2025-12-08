Bienvenue sur Africanews

Ligue des champions : Salah écarté du groupe de Liverpool pour le match à Milan

Mohamed Salah, l’international égyptien et pilier offensif de Liverpool, a pris part à l’entraînement de son équipe avant le déplacement à Milan pour affronter l’Inter en Ligue des champions. Malgré sa présence à l’entraînement, l’attaquant ne devrait pas être retenu dans le groupe pour ce match décisif.

Cette situation fait suite à sa mise à l’écart pour la troisième rencontre consécutive, lors du match nul 3‑3 contre Leeds. Frustré, Salah a confié aux journalistes à Elland Road qu’il se sentait « jeté sous le bus » par le club et a évoqué une rupture dans sa relation avec l’entraîneur Arne Slot.

L’attaquant a insisté sur le fait qu’il se sentait injustement tenu responsable de certains résultats et a exprimé son incompréhension face à sa situation actuelle. Cette série de déclarations révèle des tensions inédites au sein de Liverpool, à un moment où l’équipe doit rester concentrée sur ses échéances européennes et nationales.

L’avenir immédiat de Mohamed Salah à Liverpool demeure incertain, et le déroulement des prochaines semaines pourrait influencer sa relation avec le club et son rôle dans l’équipe.

