Ligue des champions : Salah écarté du groupe de Liverpool pour le match à Milan

Royaume-Uni
Mohamed Salah, l’international égyptien et pilier offensif de Liverpool, a pris part à l’entraînement de son équipe avant le déplacement à Milan pour affronter l’Inter en Ligue des champions. Malgré sa présence à l’entraînement, l’attaquant ne devrait pas être retenu dans le groupe pour ce match décisif.
Cette situation fait suite à sa mise à l’écart pour la troisième rencontre consécutive, lors du match nul 3‑3 contre Leeds. Frustré, Salah a confié aux journalistes à Elland Road qu’il se sentait « jeté sous le bus » par le club et a évoqué une rupture dans sa relation avec l’entraîneur Arne Slot.
L’attaquant a insisté sur le fait qu’il se sentait injustement tenu responsable de certains résultats et a exprimé son incompréhension face à sa situation actuelle. Cette série de déclarations révèle des tensions inédites au sein de Liverpool, à un moment où l’équipe doit rester concentrée sur ses échéances européennes et nationales.
L’avenir immédiat de Mohamed Salah à Liverpool demeure incertain, et le déroulement des prochaines semaines pourrait influencer sa relation avec le club et son rôle dans l’équipe.
01:04
Ligue des Champions CAF : JS Kabylie à l’épreuve des Young Africans
01:20
Ligue des Champions CAF : Al Ahly affronte JS Kabylie ce vendredi
01:23
Football : 4 Africains en lice pour "The Best FIFA Awards 2025"
Aller à la video
Football : Osimhen en tête des buteurs en Ligue des Champions
Aller à la video
Football : le Marocain Achraf Hakimi incertain pour la CAN 2025
Aller à la video
Football : Hakimi blessé, Diaz s'excuse après son tacle appuyé