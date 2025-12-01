Cameroun : Samuel Eto’o réélu à la tête de la Fecafoot

Samuel Eto’o a été reconduit à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football. Seul en lice, l’ancien international a obtenu 85 suffrages sur 87, confirmant ainsi un second mandat de quatre ans.

Cette élection s’est tenue malgré les réserves exprimées par le ministère des Sports, qui invoquait des irrégularités dans le processus électoral, mais dont les injonctions ont finalement été levées par l’Administration territoriale.

Sous l’observation de délégués de la FIFA et de la CAF, la FECAFOOT a rappelé l’exigence d’indépendance des instances sportives vis-à-vis du pouvoir politique.

Samuel Eto’o aborde ce nouveau mandat alors que subsistent plusieurs enjeux : une suspension de six mois infligée par la FIFA en 2024, un différend institutionnel autour de la nomination de Marc Brys au poste de sélectionneur, et des performances sportives insuffisantes, marquées notamment par l’absence du Cameroun au Mondial 2026.