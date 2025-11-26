Une papamobile transformée en clinique mobile pour les enfants de Gaza

L'organisation caritative catholique Caritas a dévoilé mardi l'ancien véhicule du pape François, qui a été transformé, à sa demande, en une clinique mobile destinée à fournir des soins aux enfants de Gaza.

La popemobile a été présentée mardi à Bethléem, où le défunt pape s'est rendu en 2014.

On ne sait pas encore si le véhicule recevra l'autorisation d'Israël pour se rendre de la Cisjordanie occupée à Gaza, mais il a été équipé pour servir les enfants vulnérables vivant dans des zones où les soins de santé sont interrompus ou devenus impossibles d'accès.

Le véhicule remis à neuf transporte des outils de diagnostic, du matériel de traitement, de l'oxygène, des vaccins et de la réfrigération pour les médicaments essentiels.

Il sera doté de professionnels de la santé qualifiés.

Les représentants de l'Église ont déclaré que ce véhicule offrirait plus que des soins de santé, car il enverrait un message de compassion à ceux qui en ont le plus besoin.

"Le pape François, dans l'une de ses dernières volontés, a dit qu'il voulait que sa papamobile soit transformée en clinique pédiatrique pour les enfants de Gaza", a déclaré le secrétaire général de Caritas Jérusalem, Anton Asfar.

Le projet a été mené par Caritas Jérusalem en partenariat avec le Patriarcat latin de Jérusalem, les Frères franciscains de Terre Sainte, Caritas Internationalis et Caritas Suède.

L'idée a été proposée pour la première fois par le cardinal suédois Anders Arborelius, qui a exprimé mardi sa "grande joie" pour ce qu'il a décrit comme "ce moment important où le Véhicule de l'espoir est prêt pour sa nouvelle mission".

"Permettez-moi de vous rappeler les paroles de feu le pape François. Les enfants ne sont pas des chiffres. Les enfants sont des visages, des noms et des histoires", a ajouté M. Arborelius.

Des tensions sont apparues entre Israël et le Vatican à la suite des fréquentes critiques du pape François à l'égard de la conduite d'Israël pendant la guerre à Gaza.

François, premier pontife latino-américain de l'histoire, qui a séduit le monde par son style humble et son souci des pauvres, mais qui s'est aliéné les conservateurs en critiquant le capitalisme et le changement climatique, est décédé en avril à l'âge de 88 ans.