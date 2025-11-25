De fortes pluies inondent des camps à Gaza, aggravant la crise humanitaire

Gaza fait face à de fortes pluies hivernales qui ont inondé des camps de fortune et laissé des familles déplacées tenter de sauver le peu qu’il leur reste. Mardi matin, à Deir al Balah, des habitants ont évacué l’eau boueuse des tentes après une nuit de fortes averses. Certains abris, construits en bois et en métal, se sont effondrés sous le poids de la pluie. Les routes autour des camps se sont transformées en ruisseaux, et des parents ont porté leurs enfants à travers l’eau pour atteindre un endroit plus sûr. Les organisations humanitaires affirment que la météo aggrave une situation déjà fragile, car la plupart des habitants dépendent de fosses rudimentaires pour les eaux usées, qui débordent lors des intempéries. L’ONU fait état de milliers de tentes endommagées et avertit que les niveaux actuels d’aide humanitaire restent très en deçà des besoins de Gaza.