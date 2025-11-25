Nigeria : le PAM met en garde contre une ''grave faim'' en 2026

Au Nigeria, 35 millions de personnes risquent d’être frappées par une grave faim d’ici à 2026. Un seuil ''inédit'' dans le pays et sur le continent. C'est le Programme alimentaire mondial qui sonne l’alerte.

Derrière cette perspective qui inquiète, la recrudescence des attaques des groupes armés dans le nord-du pays. Des exactions qui ‘’ pousseront la faim à des niveaux jamais vus auparavant" et devrait entraîner les pires niveaux d'insécurité alimentaire en Afrique prévient l’agence de l’ONU.

Les attaques généralisées de divers groupes armés ont dissuadé les agriculteurs d'exploiter leurs terres, selon les responsables.

En guise d’exemple, au moins 15 000 personnes dans l'Etat de Borno, l'épicentre de la crise sécuritaire au Nigéria, seront touchées par une faim catastrophique et des conditions proches de la famine l'année prochaine avertit le Programme alimentaire mondiale.

Classant cet Etat en phase3, la plus élevée du PAM en matière d'insécurité alimentaire. Seuil déjà observé dans certaines parties de la bande de Gaza et du Soudan.

Alors que le Nigeria fait face à la réduction accrue de l’aide alimentaire de l’ONU en raison de la fermeture de l’Agence des États-Unis pour le développement international.

"Le nord du Nigeria connaît la crise alimentaire la plus grave depuis dix ans, les communautés agricoles rurales étant les plus durement touchées", a déclaré le PAM dans un communiqué.