Nigeria : l’armée annonce des avancées après la série d'enlèvements

À la suite d’une vague d’enlèvements visant des centaines d’élèves, des enseignants et des fidèles dans le nord et le centre du Nigeria, les dirigeants militaires ont rencontré dimanche le président Bola Tinubu à Abuja.

L’armée affirme avoir enregistré des progrès dans plusieurs États, tandis que les opérations de recherche se poursuivent.

L’attaque la plus importante a touché l’école catholique St. Mary’s, dans l’État du Niger, où 303 élèves et 12 enseignants ont été kidnappés.

À l’issue de la rencontre avec le président, le Major General Waidi Shaibu, chef d’état-major de l’armée, a annoncé que « plus de cinquante enfants ont pu s’échapper et retrouver leurs familles ». Il a ajouté que « des progrès substantiels ont été réalisés dans l’État de Kebbi, où 25 élèves avaient été enlevés quelques jours plus tôt, et toutes les forces de sécurité demeurent déployées dans un cordon de protection couvrant la zone ».

Dans l’État de Kwara, les 38 fidèles enlevés lors de l’attaque d’une église ont également été libérés. Le Major General Shaibu a souligné que « nous recevons de très bonnes nouvelles de l’État de Kwara, où les 38 personnes enlevées ont retrouvé leur famille ».

Ces enlèvements s’inscrivent dans un contexte d’insécurité durable, les écoles étant considérées comme des cibles « stratégiques » par les groupes armés.

Selon l’UNICEF, seuls 37 % des établissements dans dix États touchés par les conflits disposent de systèmes d’alerte précoce. Bien qu’aucun groupe n’ait revendiqué les attaques, les violences touchent indistinctement chrétiens et musulmans.