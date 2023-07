"One Love" : le premier biopic sur Bob Marley, légende du reggae

Ce sont les premières images du biopic de la vie et de la carrière de Bob Marley, qui sortira au cinéma le 12 janvier 2024.

One Love est produit par les enfants de l'artiste reggae, Ziggy et Cedella Marley, et par sa veuve Rita Marley.

Pour incarner la légende jamaïcaine, le choix s’est porté sur Kingsley Ben-Adir, un acteur britannique de 27 ans. A ses côtés, l’actrice Lashana Lynch, interprétera sa femme Rita Marley.

Le film se concentrera sur la réalisation de l'album Exodus dès 1976, année ou l'artiste a survécu à une tentative d'assassinat qui le poussera à s'exiler.

La réalisation a été confiée à Reinaldo Marcus Green, qui a signé "La Méthode Williams", nominée aux Oscars et aux Golden Globes dans la catégorie "Meilleur film".

Si un documentaire sur la vie du chanteur, intitulé Marley avait été réalisé en 2012, ce biopic sera le tout premier film portant sur la légende du reggae.