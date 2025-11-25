Que retenir du premier Sommet du G20 sur le continent africain ?

Le premier sommet du Groupe des 20 organisé en Afrique, qui s’est achevé dimanche, a innové en plaçant les priorités des pays pauvres au cœur de l’agenda du bloc.

Le pays hôte, l’Afrique du Sud, a négocié une déclaration de sommet signée par certaines des nations les plus riches du monde et les principales économies émergentes, qui ont accepté d’accorder davantage d’attention mondiale aux enjeux touchant particulièrement les pays en développement.

Cela inclut l’impact du changement climatique sur les pays pauvres, la hausse de leurs niveaux d’endettement et les conditions d’emprunt injustes auxquelles ils font face, ainsi que leur appel à l’aide pour accomplir leur transition vers des sources d’énergie verte.

Mais les États-Unis, membre fondateur du G20 et première économie mondiale, ont boycotté le sommet, n’ont pas signé la déclaration et l’administration Trump a fait savoir qu’elle s’opposait à l’agenda sud-africain — en particulier aux volets portant sur le changement climatique.

À partir de lundi, les États-Unis assument la présidence tournante du G20, laissant incertaine la portée à long terme de la déclaration sud-africaine.

L’Afrique au sommet de l’agenda

Le G20, qui compte 21 membres, a été créé en 1999 pour s’attaquer aux problèmes économiques mondiaux. Il réunit notamment les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais aussi des pays comme le Brésil, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, ainsi que l’Union européenne et l’Union africaine.

La déclaration de 122 points publiée lors du sommet de Johannesburg n’est pas un document contraignant, mais plutôt un reflet du consensus.

Elle affirme que les nations se sont engagées à travailler ensemble pour mobiliser des financements publics et privés afin d’aider les pays pauvres à se relever des catastrophes liées au climat, qui deviennent de plus en plus dévastatrices pour eux.

L’Afrique contribue le moins au réchauffement climatique — environ 2 à 3 % des émissions mondiales, selon l’ONU — mais en subit certains des pires effets. Des cyclones récents, renforcés par les changements climatiques, ont causé des milliards de dollars de dégâts au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe.

Des représentants de pays en développement, invités comme observateurs, ont exposé leurs difficultés liées à la dette et à l’emprunt, notamment en Afrique. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, chef du bloc économique d’Afrique de l’Ouest, a déclaré que les pays de sa région étaient confrontés à des taux d’intérêt jusqu’à huit fois plus élevés que ceux appliqués aux pays riches pour les prêts internationaux.

La présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a indiqué que son pays était considéré comme à haut risque par les prêteurs, malgré le remboursement ponctuel d’une obligation de 750 millions de dollars. "L’Afrique n’a pas besoin de charité", a déclaré Bio, "mais de conditions d’emprunt équitables."

Les limites du G20

Bien que les dirigeants aient qualifié le sommet de Johannesburg d’étape majeure, des questions ont été soulevées quant à l’efficacité du bloc face à certaines des plus grandes crises contemporaines.

La guerre en Ukraine n’est mentionnée qu’une seule fois dans la déclaration, dans un appel général à la fin des conflits. La crise africaine de la guerre civile au Soudan n’est évoquée qu’une fois dans le même paragraphe, sans aucune proposition pour y mettre fin malgré son impact destructeur dans la région.

Le président français Emmanuel Macron a estimé que le G20 se trouvait "à un point d’inflexion" car il "peine à adopter une position commune sur les crises géopolitiques".

Les USA reprennent la main

Le sommet s’est achevé sur un moment gênant. Traditionnellement, le pays hôte remet un marteau en bois symbolique à la nation qui prend la présidence du G20, mais aucun représentant américain n’était présent pour le recevoir des mains du président sud-africain Cyril Ramaphosa en raison du boycott.

Les États-Unis souhaitaient envoyer un représentant de leur ambassade, mais l’Afrique du Sud l’a refusé, estimant qu’il s’agissait d’un affront pour Ramaphosa de remettre le marteau à ce qu’elle a qualifié d’"officier subalterne".

Après la cérémonie, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a ramassé le marteau et l’a balancé en plaisantant vers un responsable à côté de lui, en disant à Ramaphosa, selon des propos captés par les micros : "Je le leur apporterai (aux États-Unis)."

Le G20 fonctionne selon un système de "troïka" dans lequel les hôtes du sommet de l’année précédente, de l’année en cours et de l’année suivante travaillent ensemble tout au long de l’année.

Cela signifie que les États-Unis devront collaborer durant les 12 prochains mois avec l’Afrique du Sud, un pays qu’ils ont à plusieurs reprises visé de critiques et de sanctions depuis le retour de Trump au pouvoir, laissant leurs relations à leur niveau le plus bas depuis la fin de l’apartheid il y a 31 ans.

Le club de golf de Trump ensuite

Trump a annoncé que le sommet du G20 de 2026 se tiendrait dans son club de golf de Doral, près de Miami en Floride, mais a insisté sur le fait que l’entreprise familiale n’en tirerait aucun bénéfice financier.

Les responsables américains ont affirmé que le G20 sous direction américaine aurait également une tout autre allure, critiquant l’Afrique du Sud pour avoir invité autant de nations supplémentaires à participer en tant qu’invités. L’Afrique du Sud a répondu qu’elle souhaitait être aussi inclusive que possible.

"Nous avons ramené le G20 à l’essentiel", a déclaré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. "Le G20 était devenu en gros le G100 cette dernière année."

Trump a appelé à exclure l’Afrique du Sud du G20 en raison de ses affirmations, largement contestées, selon lesquelles le pays persécuterait violemment sa minorité blanche afrikaner. Un porte-parole du gouvernement sud-africain a été interrogé sur la crainte que les États-Unis refusent d’accorder des visas à ses délégations pour les dizaines de réunions du G20 prévues avant le sommet de l’année prochaine.

"Comme n’importe quel autre pays, ils peuvent décider de vous accorder ou non un visa", a déclaré la porte-parole sud-africaine et ministre Khumbudzo Ntshavheni. "Cela ne change pas le prix du pain."