Le boycott de Trump impacte-t-il le premier sommet du G20 en Afrique ?

Les absences annoncées du président américain, et de son homologue de l'Argentine auront-elles un véritable impact sur le sommet du G20 qu'accueille l'Afrique du Sud.

Et si l'absence annoncée du président Trump au sommet du G20 était finalement un atout pour Pretoria. L'Afrique du Sud pourrait étaler son agenda sans difficulté et tenter de convaincre les pays présents à agir contre les inégalités dans le monde, c'est l'avis de Frederich Kirsten, maître de conférences de l'université de Johannesburg : beaucoup de politiciens et d'analystes politiques estiment que cela peut avoir un impact meilleur, positif, parce qu'il n'y aura pas d'obstacle pour aborder l' agenda politique.

L'Afrique du Sud a fait de soutenabilité de la dette et de la résilience climatique pour les pays en développement ses priorités majeures au cours sa présidence au G20. Un programme qui irrite Donald Trump qui justifie son boycott par l'existence d'un génocide contre les blancs. Des accusations démenties par les autorités sud-africaines.

Ce premier sommet du G20 en Afrique réunira les représentants de 42 pays. L'Afrique du Sud doit passer le relais à Washington qui prendra la présidence du G20 à la fin du sommet de samedi et dimanche mais ce sera sans le président Donald Trump qui n'a envoyé aucun représentant sur place.