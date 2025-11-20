Lycéennes enlevées au Nigeria : Tinubu reporte son arrivée au sommet du G20

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a reporté son voyage au sommet du Groupe des 20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, après avoir promis d'intensifier les efforts pour sauver 24 écolières qui ont été enlevées par des hommes armés au début de la semaine dans une région du nord-ouest du pays.

Les jeunes filles ont été enlevées lundi avant l'aube, lorsque des hommes armés ont attaqué le dortoir de la Government Girls Comprehensive Secondary School dans la ville de Maga, dans l'État de Kebbi.

La police locale a déclaré que les hommes armés avaient escaladé la clôture pour pénétrer dans l'enceinte de l'école et avaient échangé des coups de feu avec des policiers avant de s'emparer des jeunes filles et de tuer un membre du personnel.

Aucun groupe n'a revendiqué l'enlèvement des filles, mais les analystes et les habitants de la région affirment que les gangs de bandits ciblent souvent les écoles, les voyageurs et les villageois isolés pour les kidnapper et obtenir des rançons.

Les autorités affirment que les bandits sont pour la plupart d'anciens bergers qui ont pris les armes contre les communautés agricoles à la suite d'affrontements entre elles au sujet de ressources limitées.

Les dirigeants de la société civile ont accusé les forces de sécurité d'inaction.

Mercredi, dans les rues de Lagos, les Nigérians ont exprimé leur indignation face à ces enlèvements.

Ogundinmu Peter, expert en informatique, estime que le gouvernement ne sait pas comment lutter contre l'insécurité dans le pays.

"Je dirais qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font au gouvernement. Il vaudrait mieux qu'ils démissionnent et qu'ils s'en aillent", a déclaré Peter.

Bright Godwin, spécialiste en marketing, n'a pas non plus confiance dans le gouvernement.

"L'objectif de tout gouvernement et la raison pour laquelle il a été mis au pouvoir est de protéger les intérêts de la nation, puis de protéger la vie de ses citoyens", a-t-il déclaré. "Ces enfants sont l'avenir de notre nation, le Nigeria, et si une telle chose se produit, et que nous ne voyons pas de résultats tangibles, cela montre que la compétence du gouvernement n'est pas ce qu'elle devrait être.

Les enlèvements massifs dans les écoles sont particulièrement fréquents dans le nord du Nigeria, et l'école de Kebbi est proche des points chauds du conflit, notamment les États de Zamfara et de Sokoto, où plusieurs gangs sont connus pour opérer et se cacher.

Les forces de sécurité et les chasseurs ont intensifié leurs efforts pour retrouver et sauver les jeunes filles, ont indiqué des responsables locaux. Les équipes de sécurité ont ratissé les forêts avoisinantes où les gangs se cachent souvent, tandis que d'autres ont été déployées le long des routes principales menant à l'école.

Au moins 1 500 élèves ont été enlevées dans la région depuis que les extrémistes djihadistes de Boko Haram se sont emparés des 276 écolières de Chibok il y a plus de dix ans.

Mais les bandits sont également actifs dans la région, et les analystes affirment que les gangs ciblent souvent les écoles pour attirer l'attention.