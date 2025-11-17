Nigéria : 25 lycéennes enlevées par des hommes armés

Des hommes armés ont kidnappé 25 écolières d’un lycée public au Nigeria tôt lundi matin. L’établissement pour filles de Maga dans le nord-ouest de l’Etat de Kebbi a été attaqué par des hommes non identifiés. Le directeur adjoint et un agent de sécurité ont été abattus pour avoir résisté.

Selon de nombreux médias locaux, l'attaque contre l'école secondaire publique pour filles de Maga, a eu lieu vers 4 heures du matin, peu avant la prière de l'aube.

Alors que la police, l'armée et le gouvernement de l'État de Kebbi n'ont fait aucune déclaration sur l'incident, deux chefs traditionnels ont déclaré à l’agence de presse turque Anadolu que les assaillants avaient pris d'assaut les locaux de l'école en passant par les forêts de Zamfara et avaient opéré sans entrave**.**

Le porte-parole de la police de Kebbi, Nafiu Abubakar Kotarkoshi, a confirmé à Anadolu que « les forces de sécurité et les forces de l'ordre de l'État, y compris la police et l'armée, ont été déployées dans la forêt pour rechercher les élèves ».

Malgré les promesses du gouvernement d'améliorer la sécurité, le nord-ouest du Nigeria continue de subir des enlèvements répétés dans les écoles par des gangs armés qui demandent des rançons.

Ce dernier incident s'inscrit dans une tendance inquiétante qui a commencé avec l'enlèvement par Boko Haram de 270 écolières de Chibok en 2014.

Depuis lors, plus de 500 élèves ont été kidnappés, les groupes armés profitant des régions mal surveillées du Nigeria pour obtenir des rançons lucratives.