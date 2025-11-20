Emmanuel Macron entame sa tournée africaine par l'île Maurice

Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi à Port-Louis, capitale de l’Île Maurice, première visite d’un chef d’Etat français depuis François Mitterrand il y a 32 ans.

Emmanuel Macron doit s’entretenir avec le Premier ministre Navin Ramgoolam. Paris tentera de réchauffer ses relations avec l’île de l’Océan Indien. L’économie et la sécurité maritime seront au menu des échanges. Trafic de drogue, pêche illégale et migration irrégulière, des sujets qui concernent les deux pays.

L’Île Maurice est la première étape de la tournée africaine du chef de l’Etat français. Emmanuel doit se rendre au Gabon puis en Angola pour le sommet Union africaine –Union européenne.

Il est aussi attendu en Afrique du Sud paye hôte du sommet du G20 qui se déroule ce week-end à Johannesburg. Une première sur le continent africain.