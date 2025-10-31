RDC : Emmanuel Macron annonce 1,5 milliard d’euros d’aide humanitaire pour les Grands Lacs

Le président français Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de plus d’1,5 milliard d’euros d’aide humanitaire pour les populations les plus vulnérables de l’est de la RDC. « Nous ne pouvons pas demeurer des spectateurs silencieux de la tragédie qui se joue à l’est de la République démocratique du Congo », a-t-il déclaré, évoquant l’acheminement de nourriture et de médicaments via des couloirs sécurisés.

Depuis janvier, la région, frontalière du Rwanda, connaît une intensification des violences, avec la prise des villes de Goma et Bukavu par le groupe armé M23. Près de 28 millions de personnes y souffrent d’insécurité alimentaire. « Une femme est violée toutes les quatre minutes et un enfant toutes les trente », a souligné Emmanuel Macron, dénonçant des chiffres « insoutenables » et rappelant que « ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d’une humanité blessée ».

Le président français a également annoncé la réouverture prochaine de l’aéroport de Goma pour des vols humanitaires limités, « dans le respect de la souveraineté congolaise ».

Mais le Rwanda se montre sceptique : son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a accusé Kinshasa de violer « quotidiennement » le cessez-le-feu par des frappes aériennes et des attaques de drones, précisant que toute décision concernant l’aéroport de Goma dépendra des négociations avec le M23.