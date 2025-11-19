Zambie : la Chine s'engage dans la rénovation d'une ligne ferroviaire

Le Premier ministre chinois Li Qiang entamera mercredi une visite de deux jours en Zambie, pays d'Afrique australe, qui portera principalement sur la rénovation, pour un montant de 1,4 milliard de dollars, d'une ligne ferroviaire datant de la guerre froide afin d'améliorer encore l'accès de la Chine aux minéraux essentiels.

La Chine investit massivement dans l'exploitation minière en Zambie, l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre, métal indispensable à la fabrication d'appareils électroniques.

Li, qui occupe le deuxième poste le plus important de la hiérarchie chinoise après le président Xi Jinping, rencontrera jeudi le président zambien Hakainde Hichilema, a déclaré ce dernier dans un communiqué. Les deux pays signeront des documents pour lancer la modernisation de la ligne ferroviaire Tazara qui relie les mines zambiennes au port tanzanien de Dar es Salaam, sur la côte est de l'Afrique.

La Chine, la Zambie et la Tanzanie ont signé en septembre un accord accordant à l'entreprise publique China Civil Engineering Construction Corporation des concessions pour mener à bien cette modernisation.

La ligne ferroviaire Tazara a été construite par les trois pays dans les années 1970 afin d'éviter de dépendre des liaisons de transport passant par ce qui était alors la Rhodésie et l'Afrique du Sud, alors gouvernées par des minorités blanches.

Cette ligne ferroviaire a pris une importance nouvelle pour la Chine après qu'un projet soutenu par les États-Unis visant à construire une ligne ferroviaire reliant la Zambie et le Congo voisin à la côte atlantique africaine en Angola a pris de l'ampleur l'année dernière, lorsque le président américain de l'époque, Joe Biden, a visité une partie de ce projet.

Les deux chemins de fer, l'un vers l'ouest et l'autre vers l'est, représentent la concurrence entre les États-Unis et la Chine pour l'accès aux minéraux critiques qui sont également essentiels pour les technologies liées aux énergies renouvelables, les batteries des voitures électriques et les systèmes de défense.

La Chine est l'acteur dominant dans le secteur minier en Zambie et au Congo et mène la course mondiale pour les minéraux critiques. Le président Donald Trump a pris des mesures pour renforcer les chaînes d'approvisionnement américaines afin de contrer son rival économique.

Li est en visite en Zambie avant de se rendre en Afrique du Sud pour le sommet du Groupe des 20 qui se tiendra ce week-end à Johannesburg, le premier à se tenir en Afrique. Les États-Unis boycottent le sommet en raison des critiques de Trump à l'égard du gouvernement sud-africain.