Royaume-Uni : 3 pays africains menacés de restriction de visas

Un groupe de migrants kurdes originaires d'Iran et d'Irak qui ont échoué dans leur tentative d'atteindre le Royaume-Uni par bateau vers la ville d'Ambleteuse, France 19/05/24   -  
By Rédaction Africanews

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni menace de restreindre l’octroi de visas à l’Angola, la Namibie et la République démocratique du Congo.

Le gouvernement travailliste britannique justifie cet avertissement en raison de la faible coopération de ces trois pays pour réadmettre leurs ressortissants en situation irrégulière.

Le ministère de l’Intérieur a prévenu que les trois pays africains ont un mois pour améliorer leur coopération en matière d’expulsion. Selon lui, des milliers de migrants en situation illégale originaires de ces pays sont actuellement au Royaume Uni. Ces restrictions de visas s'appliqueraient aux visas de tourisme et visas VIP.

Cette mesure est élaborée dans le cadre de la réforme migratoire prévue par le gouvernement travailliste du Royaume uni qui vise à réduire les arrivées dans le pays qui se font par le nord de la France.

La réduction de la protection accordée au réfugiés et la suppression de l’accès automatiques aux aides sociales pourles demandeurs d’asile dont partie des mesures déjà annoncées.

39 292 personnes sont arrivées au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2025.

