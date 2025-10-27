Municipales à New York (États-Unis) : Zohran Mamdani, l’outsider qui part grand favori

Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, Zohran Mamdani est le candidat du Parti démocrate pour l’élection municipale à New York, après avoir remporté la primaire de son parti en juin dernier.

À 34 ans, l’homme d’origine indienne part grand favori. Il pourrait devenir le plus jeune maire de New York et aussi le premier musulman à occuper un tel poste.

"Pendant trop longtemps, mes amis, la liberté n'a appartenu qu'à ceux qui avaient les moyens de l'acheter. Les oligarques de New York sont les personnes les plus riches de la ville la plus riche, de la nation la plus riche de l'histoire du monde. Ils ne veulent pas que l'équation change. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher que leur puissance ne faiblisse. La vérité est aussi simple que non négociable. Nous avons tous droit à la liberté", a déclaré le candidat lors d'un meeting.

Né à Kampala en Ouganda, Zohran Mamdani a été naturalisé américain en 2018. Il est le fils de Mira Nair, réalisatrice de renom, et de Mahmood Mamdani, professeur d'anthropologie et de sciences politiques à l'université Columbia, spécialiste reconnu de l'Afrique.

Zohran Mamdani se considère comme un socialiste démocrate. Depuis 2021, il est membre de l'Assemblée de l'État de New York pour le 36ᵉ district. Il a notamment travaillé comme conseiller en prévention des saisies avant de se lancer en politique.