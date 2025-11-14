Bienvenue sur Africanews

RDC : Aimé Boji Sangara élu à la présidence de l'Assemblée nationale

Aimé Boji Sangara, président élu de l'Assemblée nationale RDC   -  
Copyright © africanews
Mankou-Nkombo, Serge/
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Aimé Boji Sangara tient désormais le gouvernail de l’Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Le quinquagénaire a été élu jeudi par 413 députés sur 423 votants.

Candidat unique soutenu par la majorité, son élection n’a finalement été qu’une simple formalité. Avant le perchoir, il a occupé plusieurs postes ministériels entre 2016 et 2025.

Membre de l’Union pour la nation congolaise, Aimé Boji Sangara succède au président de son parti, Vital Kamerhe à la tête de l’Assemblée. Les relations entre les deux hommes auraient de l’eau dans le gaz selon des analystes.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale congolaise est diplômé en relations internationales et économie de développement et est originaire du Sud-Kivu comme son prédécesseur.

