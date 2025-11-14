Maroc : des jeunes formés aux métiers traditionnels en péril

Pour pérenniser son artisanat traditionnel menacé de disparition, le Maroc a fait le choix de la transmission de ce savoir à la nouvelle génération.

Des jeunes sont formés sous la conduite de maîtres artisans classés sur la liste des "Trésors de l'artisanat marocain". Et prêts à prendre la relève. La troisième édition du programme a été lancée cette semaine à Rabat, la capitale.

"Nous sommes très fiers de ce partenariat avec l'UNESCO. Grâce à Dieu, nous avons pu préserver aujourd'hui plus de 32 métiers de notre patrimoine national, qui sont reconnus comme des métiers en voie de disparition. Il y avait quatre maîtres artisans qui les pratiquaient. Aujourd'hui, grâce à ce programme de formation, nous allons former plus de 350 nouveaux instructeurs dans tous ces métiers.'', se félicite Lahcen Saadi, Secrétaire d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie.

Le programme a démarré en 2023 a permis de formés 60 jeunes. L’initiative se déroule en partenariat avec l’UNESCO.

"On a montré aux participants qu'une selle ne peut pas fonctionner sans cuir. Pour un cheval, il est impossible de monter sans cuir. Le cuir est fabriqué à partir de peaux d'animaux ou de soie et est travaillé entièrement à la main, 100% manuellement. Nous remercions le Ministère de l'Artisanat Traditionnel pour cet énorme effort qui s'est appuyé sur des techniques d'artisanat en voie de disparition", affirme Sharaf Ahmimd, Directeur du Bureau de l'UNESCO dans la région Maghreb-Arabe.

L’objectif est de valoriser le patrimoine culturel immatériel et de le préserver pour les générations futures.