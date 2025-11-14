Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Cameroun : Anguissa forfait plusieurs mois et privé de la CAN 2025

Le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa quitte le terrain après le 8e de finale de la CAN contre le Nigeria, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le 27 janvier 2024   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Cameroun

Frank Zambo Anguissa, 29 ans, est contraint de déclarer forfait après une grave blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche.

Le milieu de Naples s’est blessé à l’entraînement avec la sélection avant de rentrer en Italie pour passer des examens. Verdict : une lésion de haut niveau, bien plus sérieuse qu’espéré.

Anguissa sera éloigné des terrains pendant trois à quatre mois. Une absence qui tombe très mal pour le Cameroun. Il manquera les barrages de la Coupe du monde 2026 face à la RDC et surtout la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc fin décembre.

C’est un nouveau coup dur pour Naples, déjà privé de plusieurs joueurs touchés par des blessures musculaires de longue durée.

Anguissa réalisait pourtant un début de saison solide, avec quatre buts et deux passes décisives en quinze matchs, toutes compétitions confondues.

Le Cameroun devra donc composer sans l’un de ses leaders pour les prochains mois. La CAN se déroulera du 21 décembre au 18 janvier 2026

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.