Cameroun : Anguissa forfait plusieurs mois et privé de la CAN 2025

Frank Zambo Anguissa, 29 ans, est contraint de déclarer forfait après une grave blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche.

Le milieu de Naples s’est blessé à l’entraînement avec la sélection avant de rentrer en Italie pour passer des examens. Verdict : une lésion de haut niveau, bien plus sérieuse qu’espéré.

Anguissa sera éloigné des terrains pendant trois à quatre mois. Une absence qui tombe très mal pour le Cameroun. Il manquera les barrages de la Coupe du monde 2026 face à la RDC et surtout la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc fin décembre.

C’est un nouveau coup dur pour Naples, déjà privé de plusieurs joueurs touchés par des blessures musculaires de longue durée.

Anguissa réalisait pourtant un début de saison solide, avec quatre buts et deux passes décisives en quinze matchs, toutes compétitions confondues.

Le Cameroun devra donc composer sans l’un de ses leaders pour les prochains mois. La CAN se déroulera du 21 décembre au 18 janvier 2026