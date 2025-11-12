L'ONU exhorte la Libye à fermer les centres de détention de migrants

L’Organisation des Nations unies a exhorté le pays d'Afrique du Nord à fermer les centres de détentions ou ses atrocités sont commises sur des migrants, candidats au départ vers l’Europe fuyant la pauvreté et les guerres.

Au centre de l’initiative, la Grande-Bretagne, la Sierra Leone, la Norvège et l’Espagne entre autres.

Ces Etats ont dans la foulée demandé l’accès sans restriction de l’ONU et des défenseurs des droits humains aux fosses communes ou seraient ensevelis des migrants, victimes de la cruauté de certains groupes armés.

Tortures extorsion et meurtre entre autres, tels sont les traitements réservés aux migrants et réfugiés en Libye selon des organisations de défense des droits de l’homme. Des réformes ont aussi été demandées afin de mettre fin à l’impunité dont bénéficieraient les auteurs des atrocités.

Les autorités libyennes du gouvernement basé à l’Est et reconnu par l’ONU ont cité la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale et création d’un comité conjoint en charge de la gestion des c entres de détention.

Depuis la mort de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante de l’immigration vers l’Europe par la Méditerranée.