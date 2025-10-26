Espagne : le secteur agricole sauvé par des migrants ?

Faute de bras valides à l'échelle locale, l'Espagne se tourne vers les migrants pour maintenir l'agriculture dans les zones rurales. Une opportunité que saisissent de nombreux africains.

Osam Abdulmumen, 25 ans, veille depuis des mois sur un troupeau de 400 bêtes à Los Cortijos, un village espagnol de 850 habitants.

Ce soudanais est arrivé en Espagne après avoir fui la guerre dans son pays.

Los Cortijos fait partie des centaines de villages et de villes rurales de la région qui doivent faire face au dépeuplement. Conséquence de l’exode rural. Aussi, les fermes peinent-elles à trouver des bergers.

"Il y a beaucoup de travail pour les bergers en Espagne, mais les gens n'aiment pas travailler à la campagne. Je veux juste travailler, c'est le travail le plus rapide que j'ai pu trouver", raconte cet apprenti berger.

La main d’œuvre étrangère est donc appréciée dans le secteur. Alors qu’aujourd'hui, environ 81 % des habitants du pays vivent dans des zones urbaines. Contre 59 % en 1950 selon la Banque d'Espagne.

"C'est difficile. Il est difficile de trouver des gens qui travaillent à la campagne. La plupart des entreprises qui existent aujourd'hui n'auront pas de successeurs parce que les enfants ne veulent pas suivre les traces de leurs parents. Il faut donc chercher ces personnes ailleurs. Souvent, en dehors du pays. Il y a beaucoup de gens qui viennent chercher des opportunités pour améliorer leur situation. Et ici, ce que nous faisons en fin de compte, c'est de leur donner cette opportunité", explique Alvaro Esteban, propriétaire.

Pour combler cette lacune et trouver du travail aux migrants récents, un programme gouvernemental forme des nouveaux arrivants comme Abdulmumen dont les fermes locales dépendent pour garder les animaux.

"Je suis en train de suivre une formation sur les animaux : vaches, moutons, chèvres. Et je serai très contente de travailler dans le campo (la campagne) avec les animaux." , raconte SOUNDBITE (anglais) Sharifa Issah, étudiante au Ghana.

Depuis 2022, environ 460 étudiants, pour la plupart des migrants, ont participé à ce programme, qui est financé par le gouvernement régional.

