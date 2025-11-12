Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Gabon : 20 ans de prison pour Sylvia Bongo et son fils Nourredine pour détournements

Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et son épouse Sylvia Bongo Ondimba, aux États-Unis, mardi 5 août 2014.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Gabon

Vingt ans de prison ferme et cent millions de francs CFA d’amende : c’est la peine prononcée par la Cour criminelle spécialisée de Libreville à l’encontre de l’ex-Première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et de son fils aîné, Noureddine Bongo Valentin.

Après deux jours de procès, tenus en leur absence, les deux accusés ont été reconnus coupables d’un ensemble d’infractions, parmi lesquelles le détournement de fonds publics, le recel, l’usurpation de fonctions, la corruption active, le blanchiment de capitaux ou encore l’association de malfaiteurs.

Dix anciens collaborateurs du clan Bongo, également arrêtés après le coup d’État d’août 2023, comparaissent encore devant la même juridiction. Ils sont poursuivis pour les mêmes chefs d’accusation.

Sylvia Bongo et son fils, installés à Londres, ne se sont pas présentés à l’audience. Leurs avocats dénoncent un procès mené dans des conditions qui, selon eux, ne garantissent pas un jugement équitable.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.