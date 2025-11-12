Boualem Sansal gracié par Alger et transféré en Allemagne pour raisons médicales

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie, a obtenu une grâce présidentielle et sera transféré en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux, a annoncé Alger ce mercredi.

Le président français Emmanuel Macron a salué « le geste d’humanité » du président algérien Abdelmadjid Tebboune et le rôle joué par l’Allemagne dans la résolution de cette affaire.

Le chef de l’État français a indiqué que cette libération était « le fruit des efforts constants de la France et d’une méthode faite de respect, de calme et d’exigence ». Il a précisé s’être entretenu avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qu’il a remercié « pour les bons offices de l’Allemagne ».

Selon Berlin, Boualem Sansal est désormais « en route pour recevoir des soins médicaux en Allemagne ».

Emmanuel Macron s’est dit « disponible pour échanger » avec le président Tebboune sur l’ensemble des sujets d’intérêt bilatéral. Il a également évoqué le cas du journaliste français Christophe Gleizes, toujours détenu en Algérie.

Arrêté à Alger le 16 novembre 2024, Boualem Sansal avait été condamné en appel à cinq ans de prison en juillet dernier pour plusieurs chefs d’accusation, dont « atteinte à l’unité nationale », « outrage à corps constitué », et « détention de publications menaçant la sécurité du pays ».

L’écrivain avait notamment déclaré que l’Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires auparavant marocains, citant les villes d’Oran et de Mascara.

Cette affaire avait attisé une grave crise diplomatique entre Paris et Alger, déjà fragilisée par la reconnaissance par la France, en juillet 2024, d’un plan d’autonomie « sous souveraineté marocaine » pour le Sahara occidental.

Figure majeure de la littérature francophone nord-africaine, primé et reconnu pour ses critiques à l’égard du régime algérien et des islamistes, Boualem Sansal devrait être hospitalisé dans la soirée dans un établissement allemand.

Selon la presse locale, un avion a été dépêché pour assurer son transfert vers Berlin, où l’hôpital de la Charité, réputé pour accueillir des dissidents et dirigeants malades, l’attend pour ses soins.