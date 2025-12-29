Libye : funérailles du chef militaire de l'ouest tué dans un crash d'avion en Turquie

Des centaines de personnes ont pleuré dimanche le chef militaire de l'ouest de la Libye et quatre autres personnes qui ont été tuées dans un accident d'avion en Turquie.

Les cercueils du général Muhammad Ali Ahmad al-Haddad et de deux autres personnes ont été amenés dans un stade de la ville côtière de Misrata, leur ville natale, pour une cérémonie funéraire à laquelle participaient le premier ministre Abdul-Hamid Dbeibah et d'autres dirigeants militaires et politiques.

Les corps seront emmenés par leurs familles pour un enterrement privé dans un autre lieu.

Des cérémonies ont également eu lieu à Ankara et à Tripoli samedi.

Un jet privé transportant M. al-Haddad, quatre autres officiers militaires et trois membres d'équipage s'est écrasé mardi après avoir décollé d'Ankara, la capitale de la Turquie.

Les autorités libyennes ont déclaré qu'il s'agissait d'une défaillance technique de l'avion, mais l'enquête se poursuit en coordination avec la Turquie.

La Libye a plongé dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a renversé et tué le dictateur Moammar Kadhafi.

Le pays s'est divisé, avec des administrations rivales à l'est et à l'ouest, chacune soutenue par des groupes armés et des gouvernements étrangers.

Le pays est gouverné par le gouvernement du Premier ministre Abdul-Hamid Dbeibah à Tripoli et par l'administration du Premier ministre Ossama Hammad dans l'est.

La Turquie a été le principal soutien du gouvernement libyen à l'ouest, mais a récemment pris des mesures pour améliorer les liens avec le gouvernement basé à l'est.