COP30 : Lula alerte sur les effets du climat sur la faim et la pauvreté

Alors que les négociations de l’Organisation des Nations unies sur le climat ont débuté lundi aux portes de l’Amazonie, le président brésilien a mis en garde contre les effets du changement climatique.

Pour Luiz Inácio Lula da Silva, le réchauffement de la terre pourrait plonger des millions de personnes dans la faim et la pauvreté.

"Le réchauffement de la planète pourrait plonger des millions de personnes dans la faim et la pauvreté, réduisant à néant des décennies de progrès. L'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes, les personnes d'origine africaine, les migrants et les groupes vulnérables doit être pris en compte dans les politiques d'adaptation. Il est essentiel de reconnaître le rôle des territoires autochtones et des communautés traditionnelles dans les efforts d'atténuation.’’ , a déclaré le président brésilien.

Aussi appelle-t-il a davantage de financements pour le climat. "Si les hommes qui font la guerre étaient présents à cette conférence des parties, ils se rendraient compte qu'il est beaucoup moins coûteux de consacrer 1 300 milliards de dollars à la résolution de la crise climatique que de dépenser 2 700 milliards de dollars pour la guerre, comme ils l'ont fait l'année dernière", a déclaré Lula da Silva.

Face à l’urgence climatique, le monde peine à parler le même langage. L'administration Trump n'a pas envoyé de négociateurs de haut niveau à la COP30 et aurait décidé une nouvelle fois de se retirer de l’accord de Paris sur le climat.