Les jacarandas, symbole du printemps sud-africain

Chaque année, au printemps austral, les rues de Pretoria et de Johannesburg se parent d’un violet éclatant.

Les jacarandas, ces arbres venus d’Amérique du Sud, transforment les villes sud-africaines en véritables tunnels de fleurs. Ce phénomène, attendu et célébré, symbolise pour beaucoup la renaissance et la croissance.

Selon Jason Sampson, chef des jardins botaniques de l’université de Pretoria, l’histoire des jacarandas en Afrique remonte à plus de deux siècles.

« Le jacaranda est un arbre brésilien. Ils sont devenus très populaires dans les années 1800. Un artiste botanique avait réalisé de nombreuses peintures de ces arbres et de ces fleurs au Brésil, et un horticulteur du Cap a apporté des graines, les premières que nous connaissons en Afrique, vers 1810 environ. À partir de là, les arbres ont commencé à remonter lentement vers le nord. »

Aujourd’hui, ces arbres ornent les avenues de Pretoria, souvent surnommée la “ville des jacarandas”, où plus de 70 000 spécimens fleurissent chaque année.

Un symbole d’espoir et de renouveau

Pour de nombreux habitants, la floraison des jacarandas n’est pas seulement un événement visuel, mais aussi émotionnel. Naledi Mnisi, habitante de Johannesburg, y voit une source d’énergie et d’inspiration :

« Les jacarandas m’inspirent. Ils représentent une nouvelle saison, une période de croissance. Quand vous courez le matin et que vous voyez ces fleurs, elles vous poussent à aller de l’avant. C’est une si belle façon de commencer la journée : la saison du changement, la saison de la croissance. »

Cependant, en raison de leur popularité et de leur valeur culturelle, les habitants sont autorisés à planter des jacarandas chez eux, dans les limites fixées par les autorités. Leurs fleurs lavande sont également devenues un arrière-plan prisé pour les photos, et les habitants n’hésitent pas à immortaliser ces magnifiques arbres dès qu’ils en ont l’occasion.