Football : George Weah sur le terrain contre le racisme

Georges Weah vent debout contre le racisme dans le football. L’ancien international libérien a apporté sa voix dans la lutte contre le phénomène lors d’une session organisée par la Fédération internationale de football à Rabat au Maroc.

L’icône du ballon rond fort de son expérience, a appelé les fans à jouer la carte de l’apaisement.

" Je suis heureux d'avoir pratiqué ce sport et d'avoir expérimenté de toutes les manières, sous toutes les formes, le comportement des différentes nationalités. Certains viennent avec de l'amour, d'autres avec de la haine. Certains sont racistes, d'autres non. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est d'éliminer l'aspect négatif du sport - intimider les joueurs ou monter les supporters les uns contre les autres - parce que l'essence du jeu est de s'unir, de profiter, de s'amuser, de jouer et d'aimer le jeu", a déclaré George Weah.

Pour le Ballon d’or 1995, la lutte contre le racisme devrait être une affaire de tous. Aussi propose-t-il à la FIFA de réunir davantage d’acteurs dans cette bataille.

" Je pense que Plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Après cette réunion, je proposerai à M. Infantino de faire participer davantage de personnes, car nous avons d'anciens joueurs que les gens écoutent encore. Tout le monde doit être impliqué. Ceux qui ont été victimes de racisme sont toujours dans le jeu - nous devons les faire participer. Nous voulons une voix unie qui aura un impact et fera la différence…’’, a déclaré l'international libérien.

George Weah est le fer de lance des légendes du football masculin et féminin membres du Panel Voix des joueurs visant à éradiquer le racisme du football.