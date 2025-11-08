Donald Trump boycotte le G20 en Afrique du Sud

Donald Trump a déclaré ce vendredi que les États-Unis ne seraient représentés par aucun responsable au sommet du G20, qui se tiendra à Johannesburg les 22 et 23 novembre.

Initialement, le vice-président J. D. Vance devait représenter Washington, mais cette participation a été annulée.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain a écrit : « C’est un scandale que le G20 se tienne en Afrique du Sud », accusant le pays de persécuter et tuer des fermiers blancs, les Afrikaners, descendants des premiers colons européens. Il a également affirmé : « Aucun représentant du gouvernement américain ne participera tant que ces violations des droits humains continuent. »

Ces accusations sont rejetées par le gouvernement sud-africain, qui estime qu’elles ne reposent sur aucun fait avéré. Pretoria a souligné que l’Afrique du Sud demeure engagée en faveur de la solidarité, de l’égalité et de la durabilité au sein du G20.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques récurrentes. En mai, Donald Trump avait rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche, où il avait diffusé une vidéo censée appuyer ses accusations, contestée par l’Afrique du Sud. Par ailleurs, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a également boycotté les rencontres ministérielles préparatoires du G20.

Le G20 réunit 19 pays et deux organisations régionales, l’Union européenne et l’Union africaine, représentant plus de 80 % du produit intérieur brut mondial.

Malgré ce retrait, Donald Trump a indiqué se réjouir de la prochaine édition du sommet, prévue en décembre 2026 au Trump National Doral Miami, en Floride.

Le gouvernement sud-africain a rappelé que le pays, riche de son parcours historique ayant conduit de la division raciale à la démocratie, est particulièrement bien placé pour promouvoir au sein du G20 un avenir fondé sur la prospérité partagée et la réduction des inégalités. Johannesburg accueillera le sommet sous le thème de « Solidarité, égalité, durabilité », malgré les critiques venues de Washington.