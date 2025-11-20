Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Les pays les plus riches réduisent leurs différentes aides internationales

Des banderoles représentant divers dirigeants du G20 sont déployées le long d'une autoroute à Johannesburg, en Afrique du Sud, le jeudi 20 novembre 2025. AP Photo   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Aide au développement

Les pays les plus riches se retirent progressivement de leur engagement en faveur du développement mondial. C’est ce que révèle une étude sur l'indice d'engagement pour le développement, publiée tous les deux ans par le groupe de réflexion Center for Global Development.

Pour cette nouvelle édition, le rapport dévoile que deux douzaines d’entre eux, dont les États-Unis et le Japon, ont procédé à de nombreuses réductions budgétaires dans l'aide et les fonds acheminés via les institutions multilatérales.

Pour Jiwoh E. Abdulai, ministre de l'Environnement et du changement climatique de la Sierra Leone, "les pays comme la Sierra Leone, qui comptent parmi les plus vulnérables au monde, un point sur cinq est une question de survie. Ce n'est pas seulement une question de climat, c'est une question d'existence même. On entend parfois dire que l'abandon des combustibles fossiles n'est qu'une question de climat, mais c'est aussi une question d'économie", regrette-t-il.

La publication du classement intervient alors que l'Afrique du Sud s'apprête à accueillir les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde. Il s’agira du premier sommet du G20 sur le continent. Malgré l’absence notable du président américain, Cyril Ramaphosa entend obtenir des engagements des leaders mondiaux sur l'allègement de la dette des pays en développement et sur la lutte contre les inégalités.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.