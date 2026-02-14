Nigeria : le festival annuel de pêche d’Argungu marqué par des incidents

Plusieurs participants se sont effondrés et ont dû être évacués en urgence vers l’hôpital vendredi, lors des épreuves préliminaires du célèbre festival annuel de pêche d’Argungu, dans l’État de Kebbi.

Ces incidents, survenus pendant des épreuves d’endurance et de sports traditionnels, ont assombri l’ouverture d’un événement qui incarne depuis 1934 la réconciliation et la fierté culturelle du nord-ouest du Nigeria.

Né d’un geste de paix entre le califat de Sokoto et le royaume de Kebbi après des années de conflits, le Festival de pêche d’Argungu (Argungu Fishing Festival) est bien plus qu’une simple compétition. Ce qui était à l’origine une modeste joute locale s’est transformé en un événement culturel international, mêlant musique, danse, lutte traditionnelle et courses de canoës. Le clou du spectacle reste la grande pêche collective : des milliers de participants, armés de courges géantes, plongent dans la rivière Matan Fada pour capturer le plus gros poisson en un temps limité.

Suspendu pendant une décennie pour des raisons de sécurité, puis brièvement relancé en 2020 avant une nouvelle interruption, le festival a finalement fait son grand retour en 2026, sous les yeux ravis des habitants. « Depuis 2020, nous n’avions plus pu l’organiser à cause de l’insécurité. Aujourd’hui, c’est un soulagement et une joie de le voir renaître, sans menace », confie Muhammad Balarabe, un résident de Kebbi..