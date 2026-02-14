Nigeria : le festival annuel de pêche d’Argungu marqué par des incidents

Nigéria
Plusieurs participants se sont effondrés et ont dû être évacués en urgence vers l’hôpital vendredi, lors des épreuves préliminaires du célèbre festival annuel de pêche d’Argungu, dans l’État de Kebbi.
Ces incidents, survenus pendant des épreuves d’endurance et de sports traditionnels, ont assombri l’ouverture d’un événement qui incarne depuis 1934 la réconciliation et la fierté culturelle du nord-ouest du Nigeria.
Né d’un geste de paix entre le califat de Sokoto et le royaume de Kebbi après des années de conflits, le Festival de pêche d’Argungu (Argungu Fishing Festival) est bien plus qu’une simple compétition. Ce qui était à l’origine une modeste joute locale s’est transformé en un événement culturel international, mêlant musique, danse, lutte traditionnelle et courses de canoës. Le clou du spectacle reste la grande pêche collective : des milliers de participants, armés de courges géantes, plongent dans la rivière Matan Fada pour capturer le plus gros poisson en un temps limité.
Suspendu pendant une décennie pour des raisons de sécurité, puis brièvement relancé en 2020 avant une nouvelle interruption, le festival a finalement fait son grand retour en 2026, sous les yeux ravis des habitants. « Depuis 2020, nous n’avions plus pu l’organiser à cause de l’insécurité. Aujourd’hui, c’est un soulagement et une joie de le voir renaître, sans menace », confie Muhammad Balarabe, un résident de Kebbi..
01:30
Brésil : le carnaval de São Paulo s’ouvre en fanfare
02:13
Nigeria : trouver l’amour de ses rêves en ligne
Aller à la video
Égypte : un site vieux de 10 000 ans découvert dans le Sinaï
Aller à la video
Tchad : le corps d'un Français retrouvé 2 jours après sa disparition
Aller à la video
Les corps de 2 Nigérians combattant pour la Russie retrouvés en Ukraine
01:00
Arrêt sur images du 13 février 2026