Le FMI salue la transparence et les efforts du Sénégal sur la "dette cachée"

Alors que les négociations pour l’adoption d’un nouveau programme financier se poursuivent, le Fonds monétaire international salue la transparence des autorités sénégalaises sur la dette cachée, héritée de l’ancien pouvoir.

Même si la situation budgétaire reste difficile, le FMI dit espérer finaliser prochainement le programme de prêts avec le pays.

Edward Gemayel, qui a dirigé une mission au Sénégal, dans la perspective d’un nouvel accord de financement, dit souhaiter finaliser ce projet dans les plus brefs délais.

Il indique à Reuters que les discussions se poursuivront dans les semaines à venir et ajoute que le Sénégal semble déterminé à maîtriser sa dette.

Pour rappel, le FMI a gelé l'an dernier le précédent programme de prêts d’un montant de 1,8 milliard de dollars accordé au Sénégal après l’annonce de l'existence de dettes cachées, estimées à plus de 11 milliards de dollars.

Le Sénégal sollicite actuellement un nouveau programme de prêts, mais a également besoin que le conseil d'administration du FMI approuve une dérogation concernant les déclarations erronées de dettes.