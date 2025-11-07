Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Le FMI salue la transparence et les efforts du Sénégal sur la "dette cachée"

Des voitures circulent dans un quartier commerçant animé de Dakar, au Sénégal, le mercredi 20 mars 2024.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Sénégal

Alors que les négociations pour l’adoption d’un nouveau programme financier se poursuivent, le Fonds monétaire international salue la transparence des autorités sénégalaises sur la dette cachée, héritée de l’ancien pouvoir.

Même si la situation budgétaire reste difficile, le FMI dit espérer finaliser prochainement le programme de prêts avec le pays.

Edward Gemayel, qui a dirigé une mission au Sénégal, dans la perspective d’un nouvel accord de financement, dit souhaiter finaliser ce projet dans les plus brefs délais.

Il indique à Reuters que les discussions se poursuivront dans les semaines à venir et ajoute que le Sénégal semble déterminé à maîtriser sa dette.

Pour rappel, le FMI a gelé l'an dernier le précédent programme de prêts d’un montant de 1,8 milliard de dollars accordé au Sénégal après l’annonce de l'existence de dettes cachées, estimées à plus de 11 milliards de dollars.

Le Sénégal sollicite actuellement un nouveau programme de prêts, mais a également besoin que le conseil d'administration du FMI approuve une dérogation concernant les déclarations erronées de dettes.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.