Cameroun : Paul Biya prête serment pour un huitième mandat 

Le président camerounais Paul Biya a prêté serment jeudi pour un nouveau mandat de sept ans après sa victoire à l'élection présidentielle du mois dernier, que son rival de l'opposition a qualifiée de "coup d'État constitutionnel".

S'adressant au Parlement, le président le plus âgé du monde a promis de rester fidèle à la confiance du peuple camerounais et d'œuvrer pour un pays "uni, stable et prospère".

Le président sortant, âgé de 92 ans, a prêté serment lors d'une session du Parlement à Yaoundé. Pour l'occasion, de nombreux militaires étaient présents dans la ville tandis que les habitants semblaient l'avoir déserté.

Le 27 octobre, le tribunal suprême du Cameroun a déclaré Biya vainqueur de l'élection, avec 53,66 % des voix, devant son ancien allié devenu challenger, Issa Tchiroma Bakary, qui a obtenu 35,19 % des voix.

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs régions du Cameroun quelques jours après le scrutin du 12 octobre, suivies d'un blocage de trois jours cette semaine après que M. Tchiroma a revendiqué la victoire et allégué des manipulations de vote. Le gouvernement a confirmé qu'au moins cinq personnes ont été tuées au cours des manifestations, bien que l'opposition et les groupes de la société civile affirment que les chiffres sont beaucoup plus élevés.

Tchiroma insiste sur le fait que Biya a obtenu une victoire "frauduleuse" lors de l'élection.

"La volonté du peuple camerounais a été bafouée ce jour-là, notre souveraineté a été volée en plein jour", a écrit Tchiroma mercredi soir. "Ce n'est pas de la démocratie, c'est du vol électoral, un coup d'État constitutionnel aussi flagrant que honteux".

Une élection entre désillusion et colère

Priscilla Ayimboh, couturière de 40 ans, installée à Yaoundé, ne pense pas qu'un nouveau mandat de Biya puisse changer la situation du pays.

"Je suis fatiguée du règne de Biya et je ne me soucie plus de ce qu'il fait. C'est dommage. Je me demande ce que deviendra le Cameroun dans les sept prochaines années : il n'y a pas de routes, pas d'eau, pas d'emplois", a-t-elle déclaré.

Njewa Betrand Mbohchukeh, 30 ans, enseigne dans un lycée de la capitale : "Au cours des sept prochaines années, la vie au Cameroun peut s'améliorer s'il y a un changement positif dans la politique du gouvernement, ou se détériorer complètement si le régime maintient son inertie à l'égard des masses."

Munjah Vitalis Fagha, professeur de politique à l'université de Buea, a déclaré à l'Associated Press que l'investiture de Biya "se déroulait dans une atmosphère politique tendue mais contrôlée, marquée par de profondes divisions entre l'élite au pouvoir et une population de plus en plus désillusionnée".

Fagha a ajouté : "La cérémonie se déroule dans un contexte d'appels au renouveau politique, de problèmes de sécurité persistants dans les régions anglophones et d'inquiétudes généralisées quant à la gouvernance et à la succession".

Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982 à la suite de la démission du premier président du Cameroun. Après un amendement constitutionnel en 2008, la limitation du nombre de mandats a été aboli dans le pays, permettant au président de se maintenir au pouvoir.

Sa santé fait l'objet de spéculations car il passe la plupart de son temps en Europe, laissant la gouvernance aux principaux responsables du parti et aux membres de sa famille. S'il va jusqu'au bout de son mandat, Paul Biya quittera le pouvoir à près de 100 ans.

Les résultats de son demi-siècle au pouvoir ont été mitigés : les insurrections armées dans le nord et l'ouest du pays, ainsi que la stagnation de l'économie, ont laissé de nombreux jeunes désillusionnés par le dirigeant.